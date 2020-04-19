عضو نقابة الممثلين يوضح حقيقة إقامة عزاء لشقيقة نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

قال أيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة نهال عنبر لن تقيم عزاء لشقيقتها الراحلة بهرة بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "عزب" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عزاء الراحلة اقتصر عند تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، و عند مدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

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وكانت بهرة عنبر، قد وافتها المنية ظهر اليوم الأحد، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وكانت الفنانة نهال عنبر، قد طلبت من جمهورها مؤخرتها الدعاء لأختها بهرة، التي تواجدت في أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث نشرت صورة لها، معلقة عليها: "دعواتكم لأختي الوحيدة الغالية بهره، اللي مليش غيرها في الدنيا، ان ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالف سلامه أمين يا رب".

يذكر أن، نهال عنبر، تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامى، عمرالشناوي.