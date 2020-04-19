ليدي جاجا وبيونسيه يطلقون ليلة في حب المحاربين ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

أطلقت ليدي جاجا وبول مكارتني وفرقة رولينج ستونز وبيونسيه حفلا عالميا خاصا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية فيما وصفته جاجا بأنه "رسالة حب" للعاملين الذين يتصدرون المعركة مع جائحة فيروس كورونا.

وضم العرض الذي حمل اسم "عالم واحد: معا في البيت"، والذي استمر ساعتين وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة والخارج مساهمات من منازلهم من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي الولايات المتحدة السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش.

وقالت جاجا : "إنني ممتنة جدا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وكل العاملين في متاجر البقالة وخدمات التوصيل والعاملين في البريد وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد جدا، هذه حقا رسالة حب صادقة لكم جميعا في كل أنحاء العالم وأتمنى أن تكون تذكرة للعطف الذي يحدث الآن".

وأشاد الحفل بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد والعاملين الآخرين، ونظم الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة "جلوبال سيتزين" غير الربحية ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم.

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واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس كورونا، وقال منظمون إن شركات ومانحين آخرين ساهموا بالفعل بنحو 150 مليون دولار.

ولم تغن بيونسيه ولكنها بعثت برسالة مصورة أشارت فيها إلى معدلات الوفاة المرتفعة بشكل غير متناسب بين الأمريكيين السود بسبب كوفيد-19.

وقالت بيونسيه: "هذا الفيروس يقتل السود بمعدل يبعث على القلق في أمريكا"،. وحثت المشاهدين على حماية أنفسهم.

كما غنى فريق رولينج ستونز الذي ظهر في أربعة أماكن منفصلة أغنية "لا يمكنك أن تحصل دائما على ما تريده"، وفي إهداء لبيل ويزرز الذي توفي قبل أسبوعين عزف ستيفي ووندر (لين أون مي) في حين غنى مكارتني،الذي تحدث عن أمه التي كانت ممرضة وقابلة، "ليدي مادونا".

وشارك في وقت سابق يوم السبت مغنون وعازفون لموسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية من الولايات المتحدة وأسيا والشرق الأوسط من بيوتهم في الحفل الذي تم عبر بث مباشر على مدى ست ساعات قبل الحفل الرئيسي، وكان من بين من شاركوا المغنية الأمريكية جنيفر هدسون والمغني إيسون تشان من هونج كونج والهندي فيشال ميشرا والمغني الإماراتي حسين الجسمي.