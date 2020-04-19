محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : أعلنت الفنانة سيرين عبدالنور، عن انطلاق برنامجها الجديد الذي ستقدمه مع الفنان أحمد فهمي خلال شهر رمضان المبارك. وكتبت سيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "رمضان يجمعنا على MBC وهالسنة (سهرانين - معاكم بالبيت) البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، من تقديم الزميل أحمد فهمي وأنا، يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وكمان فقرة أنغامي الموسيقية، إن شاء الله يعجبكم، رمضان كريم عليكم جميعاً ". يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، وشاركها البطولة المطربة الشعبية بوسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور وأحمد فهمي يقدمان برنامج على mbc في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.