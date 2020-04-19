منتج "لما كنا صغيرين": النبوي يعرف إنه مسلسل ريهام وتقاضي 75% من أجره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشركة "art makers" بموقع فيسبوك، بيانا للمنتج أحمد عبدالعاطي، منتج مسلسل "لما كنا صغيرين"، للرد على ما جاء في بيان الفنان خالد النبوي واستيائه من دعاية المسلسل.

وجاء في البيان: "تعاقد الفنان خالد النبوي مع شركة art makers على مسلسل (لما كنا صغيرين) بتاريخ 28 /1/2020 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد فى المسلسل الذى يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تماماً بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج".

وأضاف البيان: "وبناء على ذلك، تقاضى الأجر الأعلى في رمضان وأن شركة art makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوي التي اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75 % من مستحقاته وتم إخطار السيد النقيب بهذا".

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وتابع: "نظراً لاحترام شركة art makers لتعاقداتها، فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع الفنان الكبير خالد النبوي، وأن تتر المسلسل سيعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم الكبير محمود حميدة، والنجم الكبير خالد النبوي، والشركة ستظل دائماً تحترم جميع تعاقداتها مع جميع الفنانين ولكم كل التقدير والاحترام".

وأصدر الفنان خالد النبوي بيانا بالأمس على حسابه بموقع فيسبوك، أعلن فيه نيته الاعتزال بسبب عدم احترام تاريخه الفني في أفيش ودعاية مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتسبب بيان النبوي فى جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج ومن إخراج محمد علي، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتي الحياة و DMC.