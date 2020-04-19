محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يطرح الفنان هاني شاكر، خلال الفترة المقبلة، ألبوم ديني جديد يحمل اسم "بطلب رضاك". ونشر "شاكر" البوستر الدعائي للألبوم، وعلق: "قريبا ألبوم ديني جديد انتظروا أمير الغناء العربي". أغنية "بطلب رضاك" من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مدحت طه. يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا للأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الطبي، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بطلب رضاك".. ألبوم ديني جديد لهاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.