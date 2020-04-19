صورة تجمعه بأم كلثوم.. صلاح عبدالله يختبر جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان صلاح عبدالله، سؤالا لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعدما نشر صورة تجمعه بكوكب الشرق أم كلثوم.

وعلق: "ماتركزوش في فراغ السنان لأني سديته من زمان، ركزوا في الصورة وقولوا راسي اتحطت مكان راس مين، بحبها وبتضحكني الصورة دي ونفسي أعرف الأصل فين".

الفنان صلاح عبدالله، يشارك في السباق الرمضاني كضيف شرف مسلسل "الاختيار" أمام الفنان أمير كرارة، كما يشارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أسامة.