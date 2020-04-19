محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان أحمد الشامي، صديقه الفنان أحمد فهمي، بمسلسله الجديد "الحرملك 2"، المقرر عرضه في رمضان المُقبل. ونشر "الشامي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لصديقه، وعلق: "بالتوفيق لأخويا وحبيبي فهمي، مسلسل الحرملك رمضان 2020". مسلسل "الحرملك 2" بطولة أحمد فهمي، جمال سليمان، درة، سامر المصري، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشامي يهنئ أحمد فهمي على "الحرملك 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.