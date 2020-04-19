نجوم الفن يشاركون في أغنية أحمد سعد "خليك في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم عمرو سعد ومي سليم، طرح الفنان أحمد سعد كليب أحدث أغانيه "خليك في البيت"، عبر صفحة شركة مزيكا بموقع يوتيوب .

الأغنية من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصطفى فؤاد، وتم تصويرالكليب في فيلا أحمد سعد، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية من قِبل فريق التصوير.

وشارك في تصوير الكليب عدد كبير من النجوم، وذلك أثناء تواجدهم في منازلهم، وهم: عمرو سعد، وهاني رمزي، وعمرو يوسف وبيومي فؤاد، ومي سليم ،ورحاب الجمل، ومحمد عبدالرحمن، و أوس أوس، ونجوم كرة القدم: عصام الحضري، وأحمد حسن، ومحمود كهربا، وأيضا المهندس هشام الجزار العضو المنتدب لشركة "مزيكا".

وتقول كلمات الأغنية "الوقت خلاص مش مستحمل تاني استهتار.. مستقبل جاي متوقف على حبة إصرار.. خليك في البيت وده أحسن ليا وليك.. خليك في البيت ده قرار مش بس شعار".