وفاة مخرج Tom & Jerry عن عمر يناهز 95 سنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - توفي اليوم الأحد 19 أبريل 2020 مخرج أفلام الرسوم المتحركة توم وجيري، الأمريكي جين ديتش، في العاصمة التشيكية عن عمر يناهز 95 سنة.
واشتهر الراحل برسم رسوم متحركة مثل مونرو وTom Terrific وNudnik ، بالإضافة إلى عمله في سلسلة باباي، وتوم وجيري.
فاز فيلمه "مونرو"، الذي يدور حول قصة فتى صغير اختير عن طريق الخطأ للانضمام للجيش، بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.
كما حصل على جائزة وينسر مكاي في عام 2003، عن معظم أعمال الرسوم المتحركة التي نفذها.
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