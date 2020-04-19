شمة حمدان: ليس عندي شعور بالأمومة.. ولهذا غازلني ماجد المهندس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - تصوير - محمد فوزي



منذ أن ظهرت للمرة الأولى في برنامج المواهب «أرابز جوت تالنت» عام 2012 وحصلت على المركز الثاني، وهي تحصد النجاح عاماً تلو الآخر بين جمهور الخليج والوطن العربي، حيث قدمت ما يقرب من 30 أغنية منفردة، وعدداً من الحفلات الناجحة في الخليج، لكنها كذلك كانت عرضةً للانتقادات؛ بسبب ما وصفه بعض متابعيها بـ«اللوك» الذكوري، الذي اعتمدته مؤخراً، والذي عرضها لسهام النقد.

الفنانة الإماراتية شمة حمدان



هي شمة حمدان، المطربة الإماراتية التي يلقبها محبوها بـ«سفيرة الطفولة»، والتي التقيناها داخل كواليس تسجيل أوبريت «صناع الأمل» في دبي، حيث فتحت قلبها لـ«الخليج 365» في حوار خاص عن الأمومة، وألبومها الأول المرتقب، وعن ماجد المهندس، وأشياء أخرى كثيرة، نكتشفها معاً خلال الحوار التالي.



تشاركين بالغناء في أوبريت «صناع الأمل» ضمن المبادرة التي تحمل الاسم ذاته، والتي أطلقها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فماذا يعني لك هذا؟



بالطبع أنا سعيدة للغاية؛ كوني جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، التي تحمل اسم سمو الشيخ محمد بن راشد، كذلك لا يمكن وصف سعادتي بالمشاركة في الأوبريت إلى جانب نخبة من ألمع فناني الوطن العربي مثل أحلام وأصالة وداليا مبارك وغيرهم؛ لذا فهي تجربة فريدة بلا شك.

8 سنوات، هي عمر مشوارك الفني الاحترافي، ولم تقدمي ألبوماً غنائياً واحداً، وتعتمدين دائماً سياسة الأغاني المنفردة، فما السبب؟

بدايةً، دعني أخبر الجمهور عبر «الخليج 365» أن ألبومي الأول سيتم طرحه خلال العام الجاري 2020، وأنني انتهيت من التحضيرات الأخيرة للألبوم، وأنا من الفنانين الذين لا يحبون التقيد بمواعيد محددة لطرح أعمالي؛ لذا فعندما تعجبني أغنية أقوم بطرحها فوراً، ولا أنتظر حتى أنتهي من ألبوم كامل وأطرحها من خلاله، وهذا ربما هو سبب عدم تقديمي ألبوماً غنائياً كاملاً من قبل.



كم استغرق العمل على هذا الألبوم؟

عامين.



وهل سيكون الألبوم خليجياً بالكامل، أو ستكون هناك ألوان غنائية أخرى؟

سيكون هناك لونان غنائيان أحدهما عراقي، والآخر لم أستقر عليه بعد.



أهل السعودية غير

الفنانة الإماراتية شمة حمدان



شاركت بعدة حفلات في السعودية خلال العامين الماضيين، فكيف كان استقبال الجمهور السعودي لك؟

كان لي شرف المشاركة أكثر من مرة في حفلات غنائية في السعودية، ورأيت بعيني حباً كبيراً من الجمهور السعودي جعلني مدينة لهم بالكثير، وأنا أقول دائماً: «أهل السعودية غير»؛ فقد رأيت حضوراً لافتاً من جمهور راقٍ ومتعطش للفن، وهو ما يجعلني سعيدة دائماً بالغناء على المسارح السعودية، وأتطلع للغناء هناك مجدداً في أقرب وقت.

Advertisements



غزل ماجد المهندس

من حفل ماجد المهندس



التقيناك مؤخراً في كواليس حفل راشد الماجد وماجد المهندس في دبي، ورأينا كيف قام ماجد المهندس بمداعبتك من فوق المسرح، فما الذي حدث؟

ماجد فنان عزيز على قلبي، وكنت أرغب دوماً في حضور إحدى حفلاته، ووجدت الفرصة سانحة خلال وجوده في دبي، وأريد أن أخبركم أننا لم نلتقِ في الكواليس، ولم يَدُرْ بيننا أي حوار، لكن بسبب وجودي في الصفوف الأولى بمجرد أن رآني وهو يغني؛ قرر أن يوجه لي التحية على طريقته الخاصة، فقام من الفور بتغيير إحدى كلمات أغنية «سحرني حلاها» من «يا مها» إلى «يا شمة»، وسط ضحك الحضور؛ فهو فنان ذكي ومهذب ومتواضع، حتى مع الفنانين الأقل منه خبرةً وتاريخاً.



أعيش حياتي «على كيفي»

شمة مع الرضيعة «ود» ابنة شقيقتها «سلامة»



نشرتِ على «إنستغرام» مؤخراً صوراً لك مع الرضيعة «ود»، ابنة شقيقتك «سلامة»، هل حرّكت «ود» شعور الأمومة بداخلك؟

- (تضحك) شعور الأمومة؟! لا، وإنما شعوري بأن أكون خالة؛ فأنا ليس لديَّ شعور بالأمومة حالياً، فالشعور حين حملتها كان غريباً ورائعاً، خاصةً أنها أول حفيدة في العائلة، وأتمنى من الله أن يحفظها.



تتعرضين للانتقادات كثيراً، وخاصةً بسبب إطلالتك التي ربما يراها البعض غريبة نوعاً ما، فكيف تتعاملين مع هذا الأمر؟

دائماً ما أضع الانتقادات وراء ظهري؛ فأنا في المجال الفني منذ عام 2012، وفي بداياتي وتحديداً في أول عامين كنت أفكر في الانتقادات وأحسب حساباً لها، لكن بعد ذلك صرت أعيش حياتي «على كيفي»، ولا تهمني الانتقادات على الإطلاق؛ فأهم شيء عندي هو أن أفعل دائماً ما أنا على قناعة به، ولا أهتم بما يعتقده الناس عني.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"