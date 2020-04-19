بالفيديو: مفاجأة ناصيف زيتون إلى جمهوره تقترب من نصف مليون مشاهدة في يوم واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - فاجأ النجم السوري ناصيف زيتون جمهوره بإعادة طرح أغنيته الشهيرة "وصلك خبر" ولكن بتوزيع جديد وهي نسخة الـ "Acoustic Version".



وحصدت النسخة الجديدة ما يقرب من نصف مليون مشاهدة تزامناً مع أول أيام طرحها على القناة الرسمية لـ ناصيف على "يوتيوب"، بينما حصدت النسخة الأصلية من الأغنية ما يزيد عن 32 مليون مشاهدة بعد مرور حوالي 8 أشهر على طرحها، وقت كتابة هذه السطور.









الأغنية من كلمات ​إيفان نصوح​، ألحان ​سليم سلامة​، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ​ريشا سركيس​.



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