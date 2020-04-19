ريهام حجاج تنشر البرومو الرسمي لمسلسل لما كنا صغيرين

نشرت الفنانة ريهام حجاج، البرومو الرسمي لمسلسلها الرمضاني المقبل 2020 "لما كنا صغيرين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ويشارك في مسلسل "لما كنا صغيرين" عدد كبير من نجوم الفن والدراما، ومنهم ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة، بالإضافة إلى ظهور الفنانين أشرف زكى ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازى وعدد آخر من الفنانين المشاركين. ومنهم ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة، بالإضافة إلى ظهور الفنانين أشرف زكى ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازى وعدد آخر من الفنانين المشاركين. وتدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث. والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي. Advertisements View this post on Instagram البرومو الجديد لما كنا صغيرين ❤️❤️❤️ A post shared by Riham Hagag (@rihamhagag) on Apr 19, 2020 at 2:04am PDT

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