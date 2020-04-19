شيرين مجدي تنتهي من أفيشات مسلسل "القمر آخر الدنيا"

انتهت المنتجة شيرين مجدي، من تنفيذ الأفيشات الدعائية الرسمية لمسلسل "القمر آخر الدنيا" المقرر عرضه في رمضان 2020، كما تم الانتهاء من تصميم مجموعة من الأفيشات الجماعية التي تضم جميع أبطال العمل وتصميمات أخرى عبارة عن أفيش دعائي لكل ممثل من أبطال العمل، والتي سوف يتم طرحها خلال الأسبوع الجاري.

ويكثف فريق عمل مسلسل "القمر آخر الدنيا" للمخرج تامر حمزة حاليا التصوير، مع الالتزام بمواعيد حظر التجول، من أجل الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم، واللحاق بالماراثون الرمضاني 2020، آخدين كافة الاحتياطات الوقائية، والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والقفازات إلى جانب أعمال التطهير والتعقيم الكامل داخل مقر التصوير، وأخذ كافة التدابير الكاملة لمواجهة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف، هدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

كانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، أما المخرج تامر حمزة فكان أخر أعماله في عالم الدراما التليفزيونية في مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، منة فضالي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز. أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم، واللحاق بالماراثون الرمضاني 2020، آخدين كافة الاحتياطات الوقائية، والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والقفازات إلى جانب أعمال التطهير والتعقيم الكامل داخل مقر التصوير، وأخذ كافة التدابير الكاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تحت إشراف المنتجة شيرين مجدي.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف، هدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.كانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، أما المخرج تامر حمزة فكان أخر أعماله في عالم الدراما التليفزيونية في مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، منة فضالي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين مجدي تنتهي من أفيشات مسلسل "القمر آخر الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.