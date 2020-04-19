شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل الساحر

أطلقت شركة I see media production الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل " الساحر " والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل على قناة أبو ظبي ومنصة جوي تي في.
المسلسل من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، عبد الهادي الصباغ، رنين مطر، رودريغ سليمان، محمد حداقي وغيرهم من نجوم الدراما العربية. المسلسل من تأليف سلام كسيريوإخراج عامر فهد ومحمد لطفي.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل.
الجدير بالذكر أن عابد فهد وستيفاني صليبا تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل " دقيقة صمت " والذي شهد نجاح وإشادات جماهيرية كبيرة.
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