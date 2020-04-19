أطلقت شركة I see media production الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل " الساحر " والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل على قناة أبو ظبي ومنصة جوي تي في. المسلسل من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، عبد الهادي الصباغ، رنين مطر، رودريغ سليمان، محمد حداقي وغيرهم من نجوم الدراما العربية. المسلسل من تأليف سلام كسيري وإخراج عامر فهد ومحمد لطفي. وإخراج عامر فهد ومحمد لطفي. Advertisements وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل. الجدير بالذكر أن عابد فهد وستيفاني صليبا تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل " دقيقة صمت " والذي شهد نجاح وإشادات جماهيرية كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل الساحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.