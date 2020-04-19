غدًا.. حكيم يحيي حفل شم النسيم على ضفاف النيل بدون جمهور

يحرص الفنان حكيم علي امتاع جمهوره في كل المناسبات، لذلك قرر مواصلة نشاطه الفني بتقديم حفلا غنائيا بمناسبة شم النسيم بأحد الأماكن على ضفاف النيل، بدون جمهور احتراما لقرارات الدولة التي اتخذتها بحظر تواجد الجمهورفي الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا.
تذيع قنوات dmc و ON الحفل، ولتزامن شم النسيم مع شهر رمضان الكريم، سيقدم حكيم لأول مرة أغنية "رمضان كريم" أمام الكاميرات،وأيضًا مجموعة من أجمل أغنياته ومنها أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح، قلبي يا ناس، سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، الجارسون، رقصونى، آه بحبه، الموضة السنة دي، الصعيدي يا دولة".
الجدير بالذكر أن هذه الأغنيات حققت أعلى نسب في المشاهدات عقب طرحها على موقع عرض الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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