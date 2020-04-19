غدا.. عمرو الليثي يستضيف محمد عدوية في حلقة عيد الربيع

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي غدا الاثنين في التاسعة والنصف مساء الفنان والمطرب محمد عدوية في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس علي النهار بمناسبةً عيد الربيع. حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس علي النهار بمناسبةً عيد الربيع. ويروي عدوية قصته مع الغناء، وأسرار علاقته بوالده الفنان أحمد عدوية، كما تتضمن الحلقة فقرة مطبخ شم النسيم الشهير بالفسيخ والرنجة.

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