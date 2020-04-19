خالد عليش يعلن توقف برنامج "السكة أحلى"

أعلن الإذاعي خالد عليش عن توقف برنامجه الإذاعي "السكة أحلى مع عليش" المذاع على ميجا إف إمخلال الأيام المقبلة، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
وكتب "خالد" تدوينة قال فيها:" أتغيب عن برنامج السكة أحلى على ميجا إف إمالكام يوم الجايين لظروف خاصة ونتقابل قريبا إن شاء الله وكل سنة والجميع طيبين وبخير ".
برنامج "السكة أحلى"، من المقرر إذاعته في رمضان المقبل 2020، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً على "ميجا إف إم".
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