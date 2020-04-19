جان يامان يهاجم المنتجين العرب: "يظنون اننا سلعة رخيصة"

ميرنا وليد - بيروت - شن الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ هجوما على المنتجين العرب وقال: يظنون اننا سلعة رخيصة، فيقدّمون لنا عروضًا تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء".

واعتبر عدد كبير من المتابعين انه يقصد الممثل التركي بوراك الذي زار لبنان لافتتاح مول وزار الكويت للعشاء مع السيدات .

وكانت قد كشفت وسائل اعلام تركية ان جان يامان سيخوض بطولة مسلسل رومانسي جديد يحمل عنوان "السيد خطأ"، ومن المقرر ان يبدأ التصوير بعد الانتهاء من ازمة فيروس كورونا.

الجدير ذكره ان صحيفة "تقويم" التركية، افادت ان جان يامان تفوق على نجوم من هوليوود وكذلك من إسبانيا وتركيا، في الاستفتاء الذي تم إجراؤه لمعرفة من تفضل الاسبانيات من النجوم لقضاء فترة الحجر المنزلي معه في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

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