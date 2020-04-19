عمر كمال يغني لمحمد رمضان "البرنس".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد رمضان​، الأغنية الكاملة لمسلسل البرنس، التي تحمل نفس الاسم، وهي من غناء الفنان الشعبي ​عمر كمال​.

كلمات الاغنية: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك ايمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".

وقد انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" فصور المخرج محمد سامي آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا.

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