نانسي عجرم تطرح أغنية "العمر" بالكامل.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة ​نانسي عجرم​ أغنية العمر وهي التيتر الخاص بمسلسل سكر زيادة الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل ، وعلقت بكلمات من الاغنية : "والآخر دقة قلب والآخر غمضة عين بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفينالعمر تتر مسلسل سكر زيادة".

مسلسل سكر زيادة للممثلات المصريات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر .

الجدير ذكره أن المسلسل من تأليف السيناريست أمين جمال، إخراج وائل إحسان وإنتاج شركة الصبّاح اخوان” وقصّته مقتسبة من “فورما” أميركي Golden Girls تم تحويله بما يتلاءم مع المجتمع العربية ضمن قالب اجتماعي كوميدي.



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