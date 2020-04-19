بعد إليسا وهيفا.. فنان مصري يقدم فيديو كليب من البيت

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شاهدنا منذ أيام كليب جمع الفنانة إليسا والفنانة هيفا طرح الفنان المصري ​أحمد سعد​ فيديو كليب جديد بعنوان "خليك في البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصطفى فؤاد، وقد تم تصويره في فيلا أحمد سعد.

وشارك في تصوير الكليب عدد كبير من الفنانين وذلك أثناء وجودهم بالحجر المنزلي وهم عمرو سعد وهاني رمزي وعمرو يوسف وبيومي فؤاد ومي سليم ورحاب الجمل وتوتا و أوس أوس ونجوم كرة القدم عصام الحضري وغيرهم.

كما شارك أيضا الأطفال جودي أحمد سعد وأحمد احمد سعد وإيمي محمود الباز ومنير محمود الباز وانس جمال فاروق ويونس إسلام الشكشاكي.



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