سيرين عبد النور تفاجئ الجمهور بهذا الخبر .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة ​سيرين عبد النور​ انطلاق برنامجها الجديد الذي ستقدمه مع الممثل أحمد فهمي خلال شهر رمضان المبارك وقالت سيرين : ""رمضان يجمعنا" على MBC... وهالسنة، "سهرانين - معاكم بالبيت"، البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، من تقديم الزميل أحمد فهمي وأنا... يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وكمان فقرة "أنغامي" الموسيقية. إن شاء الله يعجبكم! رمضان كريم عليكم جميعاً ".

ومن المنتظر ان تطل سيرين أيضا خلال شهر رمضان بمسلسل دانتيل مع مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين منهم محمود نصر سارة ابي كنعان زينة مكي وغيرهم.

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