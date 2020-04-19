تراند اليوم : شاهد.. أحدث ظهور للقمر نرمين ماهر علي إنستجرام – صورة

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت نرمين ماهر على الصورة بوضع ورد وحازت على إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

انا بحبك اوي والله

صباح الجمال

ما شاء الله طول عمرك قمر

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يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.