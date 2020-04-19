تراند اليوم : حمادة هلال يقصف جبهة علي غزلان لهذا السبب

نشر الفنان حمادة هلال صورة من منزله برفقة علي غزلان، على حسابه الشخصي عبر تطبيق “إنسنجرام” من خلال خاصية “ستوري”.

وظهر حمادة هلال في الصورة وهو يعزف على “البيانو” برفقة علي غزلان، وعلق على الصورة قائلا: “نورتني يا علي وياريت تسمع الكلام وخليك في البيت”.

من جهة أخرى، روج الفنان حمادة هلال لأحدث أغانيه التي تحمل اسم متونسين ببعض ونشر فيديو له عبر حسابه على “إنستجرام”.

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وكتب حمادة “أغنية متونسين ببعض قريبا إن شاء الله حصريا على mbc مصر”.

وكان الفنان حمادة هلال شارك فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.