تراند اليوم : كل سنة وإخواتي بخير.. ميريهان حسين تهنئ المسيحين بعيد القيامة المجيد

حرصت الفنانة ميريهان حسين، على تهنئة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: “عيد قيامة مجيد لأصحابي واخواتنا المسيحيين كل سنة وانتو طيبين وكل سنة واحنا بخير بمناسبة شم النسيم ربنا يجعلها ايام خير علينا و نستقبل شهر رمضان المبارك بصحة و تفاؤل كل سنة وانتوا طيبين”.

وكان آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل “ختم النمر”، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي.