تراند اليوم : متنسيش نفسك .. رد قوي من شيماء سيف علي ريهام سعيد بعد مااتريقت عليها

نشرت الفنانة شيماء سيف فيديو من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ترد فيه على الإعلامية ريهام سعيد، التي تحدثت عنها في فيديو لها قائلة: “أرى أن إنجى وجدان في حالة أنها فقدت وزنها لن يعرض عليها أعمال جديدة وكذلك الفنانة شيماء سيف التي أراها إذا فقدت وزنها لن تعمل في مجال الفن”.

وعلقت شيماء سيف قائلة: “ملكيش دعوة بيا انا بالذات انا متعشية محشى كرنب وممكن ابهدلك .. وبعدين مانتى خسيتى واشتغلتى ولا نسيتى”.

وأثارت الإعلامية ريهام سعيد حالة من الجدل مجددا بسبب حلقتها التي تسخر فيها من أصحاب الأوزان الثقيلة.

وقالت ريهام سعيد عبر قناتها على “يوتيوب”: “برغم اعتذاري عن هذا الامر إلا ان الفنانة إنجى وجدان هاجمتني بسبب حديثي”.

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وأضافت ريهام سعيد: أرى أن إنجى وجدان في حالة أنها فقدت وزنها لن يعرض عليها أعمال جديدة وكذلك الفنانة شيماء سيف التي أراها إذا فقدت وزنها لن تعمل فى مجال الفن”.

وأوضحت ريهام قائلة: “النجمتين اعتمدا على شكلهما فى العمل بمجال الفن”.