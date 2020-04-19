تراند اليوم : بشري تنشر البوستر الدعائي لمسلسلها ” القمر أخر الدنيا” – صورة

نشر الفنانة بشرى البوستر الرسمي لـ مسلسل القمر آخر الدنيا من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق بشرى قائلة: “البوسترات الرسمية لمسلسل القمر آخر الدنيا لرمضان ٢٠٢٠ تأليف ثناء هاشم ..درامانورج عبير سليمان إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدى و اخراج المخرج تامر حمزة موسيقى تصويرية محمد شاشو..”.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي “القمر آخر الدنيا” بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

يذكر أن شركة “ستار ميديا” للمنتجه شيرين مجدي التي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل “القمر آخر الدنيا” التجربة الدرامية الإنتاجية الأولى لها داخل مصر، وتسعى حاليًا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.