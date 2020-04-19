تراند اليوم : صلاح عبد الله يفاجئ علي الحجار في “الستات مايعرفوش يكدبوا”

حلّ الفنان علي الحجار ضيفا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد الغني، عبر قناة cbc.

تحدث الحجار عبر Skybe، عن حفلاته الأونلاين، وأعماله الأخيرة، ليفاجأ على الهواء باتصال من الفنان صلاح عبد الله، عبّر فيه عن حبه الشديد له، قائلا: “بحبك يا علوة يا قمر يا أحلى علي في الدنيا”، ليرد عليه الحجار بغناء بعض الكلمات التي كتبها أحدهم عنه قائلا: “عمنا صاصا لذيذ ومعسل.. عمره ما طاطا لغير الله”.

من جانبها، طلبت الإعلامية سهير جودة من الفنان صلاح عبد الله أن يحلّ ضيفا على البرنامج، في لقاء قريب، قائلة: “نفسنا تشرفنا ونبعتلك كاميرا البيت ونعمل معاك حوار”، ليرد عليها ضاحكا: “بعد علي الحجار؟!! ولا حد هيشوفني يا سهير.. ده علي هو عشرة العمر الجميل”.