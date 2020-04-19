هيا الشعيبي مُتهمة بسرقة أموال التبرعات للفقراء والمحتاجين..أعرف القصة كاملة

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 06:54 مساءً - شن عدد من الحسابات الكويتية الرسمية هجومًا عنيفًا علي الفنانة “هيا الشعيبي”، وذلك بعد انتشار أخبارٍ تشير بأنها قامت بجمع أموال التبرعات من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا ثم إستولت عليها ولم تقم بتوزيعها بشكل صحيح.

وتفاعل الجمهور مع هذه التغريدات، بكثير من التعليقات التى تؤيد صحة الخبر، وعلي جانب أخر دافع بعض من محبي الفنانة الكويتية عنها مؤكدين علي عدم مصداقية تلك الأخبار.

ويأتى هذا بعد أن قامت الشعيبي مؤخرًا، بإثارة الرأي العام حولها وأغضبت الكثير من الكويتيين بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمى بتطبيق “سناب شات” وقالت معلقًة عليها: “بالنسبة حق الناس إللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم بالعافية وسامحوني على القصور وهذا شيء بسيط مني”.

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، وتعرضت هيا للكثير من الانتقادات والاستهزاء على فعلتها.

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وزارة الشؤون بوضع حد لتلك التبرعات ومتابعة المشاهير الذين يقومون بجمعها بهدف مساعدة المحتاجين والتأكد أنهم لا يستغلون الناس ولا يسرقون أموالهم بل يوزعونها بالفعل على الفقراء والمتضررين .