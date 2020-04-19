كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 06:54 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن سعادتها وتأثرها بعد قيامها بختم القرآن الكريم للمرة الأولى في حياتها .
حيث استغلت أيام الحظر المنزلي وبقائها في المنزل في قراءة القرآن الكريم حتى تمكنت من ختمه .
وقالت أصالة في مقطع الفيديو : ” أنا اليوم كثير متأثرة لأني خلصت ختمة القرآن الكريم اللي بدأتها لأول مرة في حياتي كلها من يوم ولدت بالدنيا .. أول ختمة قرآن بعملها في حياتي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة : ” أول ختمة قرآن بعملها في حياتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.