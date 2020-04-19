أصالة : ” أول ختمة قرآن بعملها في حياتي “

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 06:54 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن سعادتها وتأثرها بعد قيامها بختم القرآن الكريم للمرة الأولى في حياتها .

حيث استغلت أيام الحظر المنزلي وبقائها في المنزل في قراءة القرآن الكريم حتى تمكنت من ختمه .

وقالت أصالة في مقطع الفيديو : ” أنا اليوم كثير متأثرة لأني خلصت ختمة القرآن الكريم اللي بدأتها لأول مرة في حياتي كلها من يوم ولدت بالدنيا .. أول ختمة قرآن بعملها في حياتي ” .