رئيس تحرير صحيفة ألمانية شهيرة يهاجم الرئيس الصيني : ” لماذا مختبراتك السامة ليست منظمة مثل سجونك للسياسيين “

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 06:54 مساءً - هاجم ” غوليان ريشيلت ” رئيس تحرير صحيفة ” بيلد ” الألمانية الرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” بسبب فشل نظامه في الكشف المبكر عن تفشي فيروس كورونا المستجد .

فقال غوليان : ” كان على حكومتك والعلماء أن يعرفوا منذ فترة طويلة أن الفيروسات التاجية شديدة العدوى وأن يبلغوا العالم أن فيروس كورونا ينتقل بالعدوى .. ولكنك تركت العالم في ظلام بشأن المعلومات حول الفيروس ” .

وتابع : ” أنت تحكم بالمراقبة فأنت تراقب كل شيء وكل مواطن لكنك ترفض مراقبة الأسواق الرطبة الموبوءة بالأمراض في بلدك .. فأنت تغلق كل صحيفة وكل موقع إلكتروني ينتقد حكمك ولكن لا تغلق الأكشاك التي يُباع فيها حساء الخفاش ” .

وأضاف ” غوليان ريشيلت ” : ” أنت لا تراقب شعبك فحسب بل تعرضهم للخطر ومعهم بقية العالم ” .

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وأشار أيضا في حديثه إلى أن الشعب الصيني غير مبدع ولا تقوم بإختراع شئ وأن هذا هو السبب في أن تحتل الصين المركز الأول في سرقة الملكية الفكرية وإثراء نفسها باختراعات الآخرين .. متهما الحكومة بإنها لا تدع الشباب يفكرون بحرية .

واختتم رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية هجومه بالحديث عن العلماء الصينيين الذين رفضوا إخبار الباحثين الغربيين بالمعلومات عن الفيروس وعما يحدث في ووهان مركز تفشي الوباء .

ووجه سؤالا إلى الرئيس الصيني فقال : ” لماذا مختبراتك السامة ليست منظمة مثل سجونك للسياسيين .. يجب أن تشرح هذا للأرامل والبنات والأبناء والأزواج وأولياء ضحايا كورونا في جميع أنحاء العالم ” .