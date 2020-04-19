صابر الرباعي: أوبريت «أنت أقوى» يدعم الأطقم الطبية.. والمشاركة فيه واجب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي عن مشاركته في الأوبريت الغنائي “أنت أقوى”، والذي تم طرحه مؤخرا.

الفنان التونسي قال، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، إن أوبريت “أنت أقوى” رسالته واضحة، وهو بمثابة دعم للأطقم الطبية، وأهالي المتوفين بفيروس “كورونا”.

الرباعي أكد أن مشاركته في الأوبريت جاءت من قبيل واجبه كفنان الذي لا ينتظر عنه مقابلا، لافتا إلى أن وباء كورونا أعاد توزيع الأوراق في جميع المجالات، وحتّم على الدول التفكير بطريقة مختلفة في كيفية تجنيب شعوبها مثل هذه النكسات.

وشدد على أن الفنان، عليه واجب المقاومة بواسطة الفن، إلى جانب الاهتمام بنشر البهجة والربح، وأشار إلى أنه متواجد في بيته منذ حوالي شهرين، وذلك التزاما منه بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، ورغبة منه في أن يكون قدوة للجميع.

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يذكر أن الأوبريت الغنائي “إنت أقوى”، تحت عنوان “رسالة مصر للإنسانية”، وهو من تأليف الشاعر والسيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وشارك في الأوبريت عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وهم محمد منير، ويسرا، ومدحت العدل، ونادر حمدي، وسميرة سعيد، وبيومي فؤاد، وصابر الرباعي.

كما شاركت ليلى علوي، ودرة، وتامر حبيب، وكارول سماحة، ولبلبة، وإنجي علي، ووائل جسار، وماجد المصري، وعبير صبري، وهنادي مهنا، وتامر حسني، وماجد الكدواني، وأكرم حسني، وخالد أنور.