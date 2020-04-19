نقيب الممثلين ينفي دخول خالد النبوي المستشفى بسبب أزمة بوستر مسلسل «لما كنا صغيرين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول نقل الفنان خالد النبوي، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة غضبه من الحملة الدعائية لمسلسله الجديد “لما كنا صغيرين”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أشرف زكي، قال في تصريحات صحفية، إن كل ما يقال في هذا الشأن شائعات عارية تمامًا من الصحة، وأن النجم خالد النبوي بصحة جديدة، وعلى ما يرام.

وكان الفنان خالد النبوي، قد عبر عن غضبه الكبير من الحملة الدعائية الخاصة بمسلسل “لما كنا صغيرين”، قامت الشركة المنتجة بطرح بوسترات جديدة لكل أبطال العمل على حدة، وكذلك قامت بتعديل البوستر الرسمي لمسلسل بأن يسبق النجم خالد النبوي والنجم محمود حميدة، الفنانة ريهام حجاج، وذلك عكس البوسرات التي تم طرحها خلال الأيام السابقة، حيث طرحت شركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي، الملصق الدعائي لمسلسل “لما كنّا صغيرين” على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الرسمية الخاصة بالشركة.

مسلسل “لما كنا صغيرين”، بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان القدير محمود حميدة، النجم خالد النبوي، والفنانة ريهام حجاج، المسلسل من إنتاج شركة “أرت ميكرز” – أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.