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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمجيد عبدالله يطل على جمهوره بحفلة "لايف" والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
عبدالمجيد عبدالله
احتل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله مراتب متقدمة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والعالم العربي من خلال ظهوره بحفلة مباشرة "لايف" عبر حسابه في موقع إنستقرام، في ظل الحجر المنزلي الذي يعيشه العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.
وظهر عبدالمجيد بإطلالة بسيطة، وقدَّم عدداً من أجمل أغانيه، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور في تعبير عن مدى اشتياقهم الكبير لحفلاته المباشرة.
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Best night during quarantine ❤️#عبدالمجيد_عبدالله pic.twitter.com/53v3vDNjHf— شمايل♡ (@YaYa4848) April 17, 2020
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقاطع فيديو لغناء عبدالمجيد في الحفلة.وعبدالمجيد عبدالله مغنٍّ وملحن سعودي، غنى من كلمات وألحان أبرز الشعراء والملحنين السعوديين والخليجيين، منهم الراحل الكبير طلال مداح، الذي لحَّن له ألبوماً كاملاً، حقق نجاحاً كبيراً، خاصةً أغنية "الحب قسمة ونصيب"، و"عندك خبر".
ويعود سبب غياب الفنان القدير عن جمهوره، وابتعاده عن إحياء الحفلات الحية إلى معاناته من مرضٍ، يُدعى "مانير"، يصيب الأذن الداخلية، ولا علاج له، ويتسبَّب في فقدان الشخص توازنه، وتزيد الحفلات وصخبها أعراضه، حسبما كشف عبدالمجيد عبدالله.
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