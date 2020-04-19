فن ومشاهير

عبدالمجيد عبدالله يطل على جمهوره بحفلة "لايف"

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الأحد 19 أبريل 2020

عبدالمجيد عبدالله

احتل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله مراتب متقدمة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية والعالم العربي من خلال ظهوره بحفلة مباشرة "لايف" عبر حسابه في موقع إنستقرام، في ظل الحجر المنزلي الذي يعيشه العالم كله بسبب انتشار فيروس .

 

وظهر عبدالمجيد بإطلالة بسيطة، وقدَّم عدداً من أجمل أغانيه، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور في تعبير عن مدى اشتياقهم الكبير لحفلاته المباشرة.

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Best night during quarantine ❤️#عبدالمجيد_عبدالله pic.twitter.com/53v3vDNjHf

— شمايل♡ (@YaYa4848) April 17, 2020
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقاطع فيديو لغناء عبدالمجيد في الحفلة.وعبدالمجيد عبدالله مغنٍّ وملحن سعودي، غنى من كلمات وألحان أبرز الشعراء والملحنين السعوديين والخليجيين، منهم الراحل الكبير طلال مداح، الذي لحَّن له ألبوماً كاملاً، حقق نجاحاً كبيراً، خاصةً أغنية "الحب قسمة ونصيب"، و"عندك خبر".

 

ويعود سبب غياب الفنان القدير عن جمهوره، وابتعاده عن إحياء الحفلات الحية إلى معاناته من مرضٍ، يُدعى "مانير"، يصيب الأذن الداخلية، ولا علاج له، ويتسبَّب في فقدان الشخص توازنه، وتزيد الحفلات وصخبها أعراضه، حسبما كشف عبدالمجيد عبدالله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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