أوبريت “إنت أقوى” رسالة من مصر للإنسانية في مواجهة كورونا

تحت عنوان “رسالة من مصر للانسانية”، طُرح قبل ساعات اوبريت “إنت أقوى” حيث شارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي هم: محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة وتامر حسني، ومن كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

الأوبريت عبارة عن رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم حاصداً مئات الآلاف من الإصابات والفيات.

منتج العمل مدحت العدل قال في تصريحات لـ “اليوم السابع” أن أوبريت “إنت أقوى” رسالة مصر إلى الإنسانية، شارك في تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسيعرض على جميع القنوات في نفس الوقت، موضحا أن العمل تم التحضير له منذ عدة أيام، وسيخرج بشكل يليق بأن يكون رسالة مصر للإنسانية.

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نذكر أنه ظهر في الأوبريت كضيف شرف مجموعة من المشاهير نذكر منهم: يسرا، ليلى علوي، مدحت العدل، ماجد المصري، درة، لبلبة وغيرهم.

كما اعلنت “إيچبت كاليندر” عدم وجود صورة مجمعة للفنانين بالعمل الكبير “إنت أقوى” وذلك تقديرًا واحترامًا للقيمة الفنية لكل منهم وعدم ظهور أحد بشكل مميز عن الاخر وان اي صورة مجمعة تظهر خلال الفتره الحالية او المستقبلية ستكون لا تمت للعمل بصلة.