باميلا الكيك تهدي نادين نجيم وردة.. هل تنهي خلافهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة اللبنانية باميلا الكيك وضعت حدًا لصفحة الخلافات طويلة الأمد مع مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم، بعدما كانت لم تتوانَ عن مهاجمتها بسبب دخولها الفن من بوابة ملكات الجمال.

وقالت باميلا الكيك في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "ما بقش تحكي بهالحجار كنادين!!! وعمبِتْعَلْمي بنتك كمان؟؟.. احكوا بالورود وتعوا نرد هالدني حلوة بقا.. أكييييد ما الله خلقنا لنكون هلقد... عكس ما هوّي بدو!"، مضيفة: "بهديكي وردة، هيدا اللي انشالله بدّي علمو لأولادي بس أوصل لهالمرحلة الذهبية من حياتي.. (حب وسلام) نادين نسيب نجيم".

وكانت باميلا الكيك قد هاجمت نادين نجيم في لقاء تلفزيوني قائلة: "هي محببة وشكلها حلو وأدائها حلو.. ولكن بالخمس سنين اللي عرضت أدوارها فيهم ما كنا عم نشوف أداء تمثيلي".

ووجهت الكيك حديثها للمنتج صادق الصباح، قائلة: "شو هالرؤية اللي عندك يا صباح، اللي ما عندك غير ممثلة وحدة 5 سنين عم تبني آمالك فيها وعليها".

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وانتقدت الكيك النجمات اللاتي دخلن عالم الفن من بوابة مسابقات ملكات الجمال، وآخرهن مايا رعيدي التي رشحت لتؤدي دور ملكة الجمال السابقة "جورجينا رزق" ضمن مسلسل تدور أحداثه حول سيرة حياة علي حسن سلامة، والذي تزوج جورجينا رزق بعد علاقة حب طويلة.

وكانت نادين نسيب نجيم قد ردت على انتقادات باميلا الكيك لها، بشأن دخولها الفن من بوابة "ملكات الجمال فقط" وأنها لا تستحق لقب ممثلة نهائيا، مؤكدة أنها رفضت التعليق؛ لأن كل شخص يعرف قيمته ووضعه جيدا، على حد قولها.

وقالت نادين خلال لقاء تلفزيوني لها: "لو كنت أريد الرد كنت رديت وقتها، لكن مثل هذه المواضيع ما تستحق الرد، أولا لأن كل شخص يعرف نفسه جيدًا، وليس من المفروض أن تهزه هكذا مواضيع ثقته في نفسه.. والأهم هو رأي الجمهور اللي أكيد بيكون الحكم والفيصل وبالنهاية بتمنلها التوفيق في فيلمها الجديد"، مضيفة: "أتمنى لها الحظ من قلبي، وأبارك لها على فيلمها الجديد".

وعن المنشور الذي قيل إنها نشرته كرد غير مباشر على باميلا فقالت حينها: "إنها دائما ما تنشر حكما؛ لأن متابعيها غالبيتهم من الشابات من عمر 18 إلى 25 سنة وأنها تنشر هذه الحكم ليستفيدوا منها في حال شعروا بالإحباط".