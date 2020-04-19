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شكرا لقرائتكم خبر عن حفل السوبر ستارز من "المتحدة" فى شم النسيم على قنوات ON و dmc والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفل خاص بدون جمهور لمشاهدى قنوات أون و دى أم سي فى الرابعة عصرا غدا الاثنين احتفالا بعيد شم النسيم، وذلك فى ضوء إلغاء كافة الفعاليات وإتباع الإجراءات اللازمة للوقايةمن فيروس كوفيد 19.
وقال المهندس حسام صالح المتحدث بأسم المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحفل يشارك فيه النجوم حكيم ومحمود العسيلى ومحمد الشرنوبى ويتم نقله من على ضفاف النيل من كلوب محمد على.
وأكد صالح أن تلك الحفلة هى تأكيد على حرص القنوات لتقديم محتوى مميز للمشاهد أثناء قضاءه تلك المناسبة فى البيت ويأتى ذلك وفقا لتكليفات مجلس إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسى والتي تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين في هذا الوقت الصعب.
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