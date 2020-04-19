شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "لما كنا صغيرين":النبوى عارف إنه مسلسل ريهام حجاج وتقاضى أعلى أجر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المنتج أحمد عبد العاطى بياناً لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بتعاقد النجم خالد النبوى على مسلسل "لما كنا صغيرين" والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى الحياة و DMC، وذلك للرد على البيان الذى أصدره النبوى أول أمس تعليقاً على البوسترات الدعائية للعمل والتى تسببت فى جدل كبير على مواقع السوشيال ميديا".

وقال عبد العاطى فى بيانه :"تعاقد الفنان خالد النبوى مع شركة art makers على مسلسل "لما كنا صغيرين" بتاريخ 28 /1/2020 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد فى المسلسل الذى يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تماماً بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج، وبناء على ذلك تقاضى الأجر الأعلى فى رمضان وأن شركة art makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوى التى اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75 % من مستحقاته وتم اخطار السيد النقيب بهذا".



بيان منتج مسلسل لما كنا صغيرين

وتابع البيان:"ونظراً لاحترام شركة art makers لتعاقداتها، فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع الفنان الكبير خالد النبوى وأن تتر المسلسل سيعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم الكبير محمود حميدة والنجم الكبير خالد النبوى، والشركة ستظل دائماً تحترم جميع تعاقداتها مع جميع الفنانين ولكم كل التقدير والاحترام".

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وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو الثانى اليوم الأحد، والذى احتوى على العديد من القطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، والعمل شراكة انتاجية بين المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة ارت ميكر للمنتج أحمد عبد العاطى.