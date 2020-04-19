شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تستكمل "سكر زيادة" بعد إجراء عملية تركيب دعامة بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت الفنانة هالة فاخر تصوير مشاهدها فى مسلسل "سكر زيادة" أمس السبت، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء تصوير العمل، أجرت بسببها عملية تركيب دعامات في القلب، وذلك في إحدي مستشفيات لبنان، وحصلت بعدها على راحة لمدة يوم واحد فقط وعادت إلى التصوير مرة أخرى، خاصة مع عدم وجود فرصة للحصول على إجازات فى الوقت الحالى.

وتجسد هالة فاخر فى أحداث المسلسل دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد والتى تستعين بها الأخيرة للاقامة معها فى المنزل لمضايقة نادية الجندى، وتتسم شخصية هالة فاخر فى العمل بذاكرتها الضعيفة ونسيانها العديد من الأمور، ولذلك تتعرض للمواقف الكوميدية طوال الوقت، بينما تقابل الفنان بيومى فؤاد ويحدث بينهما قصة حب كوميدية ستكشف عنها الأحداث.

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هالة فاخر على بوستر سكر زيادة

وتواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل فى ، مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا سواء بتعقيم مكان التصوير أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية على أن يتم تصوير آخر مشاهد العمل خلال الأسبوع الأول من رمضان.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.