شكرا لقرائتكم خبر عن بطلت أعد الأيام.. إطلالة "تركواز" للفنانة صبا مبارك فى أعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة صبا مبارك، فى إطلالة جديدة وستايل جديد، خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، حيث ظهرت مرتدية بلوزة باللون "التركواز"، صحبتها بتعليق "بطلت أعد الأيام".

من ناحية أخرى، تحدثت النجمة الأردنية صبا مبارك عن الأزمة التى تعيشها البشرية حاليا بسبب فيروس كورونا، وتعليمات كافة دول العالم لشعوبها بضرورة العزلة فى المنزل، لحين انتهاء الأزمة تماما، حيث أضفت على حديثها حزنا بسبب تصرفات الكثير فى حق الكوكب.

ونشرت صبا مجموعة من الصور لها وقالت، غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات لنختار ما نقرأها .. سنين بنضل عايشين برات حالنا .. و عم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب عالمهم و عالمش مهم.. و بلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية .. و انو فش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.. و إذا بكرا كان عتمة بيجوز.. الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد.. أحلامنا بتسيطر عليها الأولويات.. وحدتنا بتزيد.. لانه ما تعلمنا نقعد مع حالنا.. و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. فى احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم"

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وتابعت، "رجعنا نشتاق ونشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا والشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... وكتير أشياء.. مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكدة اننا رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله.. وبس تخلص... نرجع كل فترة ونقعد مع حالنا ونبوس أهلنا ونمشي عالطريق ونشم هوا ونتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكى لا ننسى"