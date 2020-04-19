شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي قمر مع إيهاب توفيق فى حفل مباشر على "تيك توك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان مصطفي قمر عن قيامه بعمل بث مباشر لحفل مع صديقه الفنان إيهاب توفيق، عبر حسابه علي تطبيق "تيك توك"، لتقديم عدد من الأغاني، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يقول به "نتقابل انهاردة علي تيك توك الساعة 9 بليل"، معلقا عليه :"ابعتولي عايزين تسمعوا ايه! يلا مستنيكم".



ايهاب توفيق

وانضم النجم مصطفى قمر، إلى نجوم الفن والمشاهير على تيك توك، بعدما أسس حسابا جديدا، ونشر من خلاله فيديو، يعلن فيه أن هذا الحساب هو حسابه الرسمى والوحيد، وعلق قمر قائلا، "الناس كلها قالتلى عاوزين نشوفك على تيك توك.. وده حسابى الرسمى" ثم أمسك بالجيتار الخاص به وغنى، "وأخيرا أنا ع التيك توك".

وانتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعاء دينى بعنوان "عفوك لمين"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وفى نفس السياق سجل مصطفى دعاء دينيا بعنوان "برحمتك أدخل الجنة"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر.

Advertisements

ويشارك "قمر" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وأيضاً مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.

وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.