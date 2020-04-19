شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الطفلة ملك محمد تشارك بأغنية فى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الطفلة ملك محمد من تسجيل أغنية لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى، ومن المقرر أن يتم طرحها داخل حلقة من حلقات المسلسل فى رمضان.

وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل بعدما استغرق التصوير 3 أشهر ، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وآخرهم الكيت كات .

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.