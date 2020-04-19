شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يقدم تتر مسلسل " فرصة تانية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم رامى صبرى لـ "الخليج 365 أنه انتهى من تسجيل أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية" والمقرر طرحه خلال السباق الرمضانى والاغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع نادر حمدى .

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، ويعرض على قناة سى بى سى وأون ودى ام سى.

وطرح رامي صبري أغنية جديدة له بعنوان "فى كل مكان"، صورها بالإستديو الخاص به فى منزله، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتقول كلمتها :"بروح وانا قلبي حاسس إني هقابلك أكيد ..واستني وابقي شايف خيالك من بعيد".

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وطرح أيضا منذ فترة أغنية "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ طرحها، بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التى جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى ولاقت نجاحا كبيرا.