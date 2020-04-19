شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حاتم فهمى يحيى حفلا غنائيا لجمهوره أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الأحد فى العاشرة مساء المطرب حاتم فهمى حفلا غنائيا مباشر "أون لاين" على صفحة التواصل الإجتماعى وذلك للترفيه عن المواطنين ممن إلتزموا منازلهم خوفا من انتشار فيروس كورونا ومن خلال البث المباشر يجاوب حاتم أيضا على كل الأسئلة المطروحة والتفاعل مع الجمهور.

وأحي مؤخرا عدد من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم رامى عياش وصابر الرباعى وعلى الحجار ومصطفى حجاج وتامر عاشور وغيرهم لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.

من ناحية أخرى انتهى المطرب حاتم فهمى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيك"، والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو، كما أكد لنا فى تصريحات سابقة، والأغنية من كلمات ربيع السيوفى، وتوزيع رامى عبده، وألحان عمر الشربينى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.

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وتقول كلمات الأغنية: "شفت مين فينا طلع خَسران، وسنين داخلين ف رهان، مين كان بايع مين سيبتَك تعند أيام ما مشيت، وأديك راجع حَنيت، وبتسأل حبنا فين.