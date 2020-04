شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يدفع جوينيث بالترو لعرض فستانها للبيع فى مزاد علنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية جوينيث بالترو لحملة " ALL IN Challenge " و التي تهدف لفعل الخير ، وجاء انضمام النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 47 عاما ) لها في محاولة للتركيز على المنظمات التي تقدم المساعدة الغذائية فقررت أن تقوم بجمع الأموال من أجلها .



جوينيث بالترو في حفل الاوسكار

أشارت جوينيث بالترو أنها سوف تقيم مزاد علني لبيع فستان " Calvin Klein " أنيف باللون الفضي و الذي ارتدته جوينيث خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2000 ، ومن المقرر أن تذهب الأرباح إلى منظمات الطعام مثل " No Kid Hungry " و " Meals on Wheels " .

و جاءت فكرة بيع جوينيث بالترو لهذا الفستان و هو " الأقرب لقلبها " بالرغم من أنها كان حاصد لعدد من الإنتقادات من قبل المعنيين بالأزياء و الموضة، كما تحدثت بالترو عام 2013 عن هذا الفستان فقالت : " أن الفستان حقا جيد ولكن لم يكن مناسبا لحضور حفل الأوسكار ".

يذكر أن جوينيث بالترو قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Love and Other Disasters " و " Running with Scissors " و " Country Strong " و " Thanks for Sharing " و " Spider-Man: Homecoming " ، و غيرهم .