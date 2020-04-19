شكرا لقرائتكم خبر عن سيف مجدى وطه مواهب آل محروس الجديدة فى عالم الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس الموزع الموسيقى والمنتج هانى محروس هوايته المفضلة بتقديم أصوات ومواهب غنائية جديدة، حيث يقدم صوتين غنائيين جديدين من الأصوات الشبابية وهما سيف مجدى وطه.

وقال هانى محروس فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن المزيكا تسرى فى دمه منذ نعومه أظافره، خاصة أنه ولد داخل أكبر استوديوهات الصوت فى مصر وسط كبار النجوم الغناء فى الوطن العربي وورث من والده وشقيقه الأكبرنصرمحروس هواية تقديم مواهب جديدة تتميز بصوت وحس مرهف ومختلف.

وأعرب محروس عن أمنياته بأن ينال الصوتين الجديدين سيف مجدى وطه، إعجاب الجمهور، وأن يجدا مكانا وسط نجوم الغناء فى الوطن العربى، مؤكدا أنهما يمتلكان كل المواصفات المطلوبة لكى يصبحا نجمين غنائيين.

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وأكد محروس أن ردود فعل الجمهور على حفلتيهما التى عرضت أون لاين خلال اليومين الماضيين، كانت مرضية للغاية.

يذكر أن المنتج هانى محروس قدم منذ عدة أعوام المطرب مصطفى حجاج الذى حقق نجاحا كبيرا بأغانيه التى قدمها وفاز بمراكز أولى بها فى عدد من الاستفتاءات منها أغانى "يا بتاع النعناع" و"خطوة" وغيرهما.