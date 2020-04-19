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شكرا لقرائتكم خبر عن بال ـ"حلل " هكذا تدعم النجمة سارة سيلفرمان عمال الطوارئ ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتوقف النجمة العالمية سارة سيلفرمان عن دعم العاملين بمجال الرعاية الصحية و لكن علي طريقتها الخاصة ، حيث سجلت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لسيلفرمان و هي تقف في شرفتها كل يوم لإظهار دعمها لعمال الطوارئ الذين يقاتلون فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم .
سارة سيلفرمان
و أظهرت سارة سيلفرمان كعادتها دعمها للعمال من بلكونة شقتها الموجودة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و كانت ممسكة ببعض اواني المطبخ ، و انضم لنجمة " Wreck-It-Ralph " البالغة من العمر ( 49 عام ) مساعدها "آني سيجال " .
وحسب بموقع " ديلي ميل " الشهير أن خلال الأسبوع الماضي ، كانت الممثلة الكوميدية ومساعدها يهتفون لعمال الطوارئ من شرفات شققهم ، و هم مستمرين بشكل يومي لإظهار مدي دعمهم للمقاتلين ضد كورونا .
سارة و مساعدتها
يذكر ان سارة سيلفرمان قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية التي تنوعت بين سينمائية و تليفزيونية ، و من أبرز هذه الأعمال : " Out There " و " The League " و " A Million Ways to Die in the West " و " And Punching the Clown " و " The Book of Henry " و " Battle of the Sexes " ، و غيرهم .
سارة سيلفرمان
سارة سيلفرمان
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