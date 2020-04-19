شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تهنئ الأقباط بعيد القيامة:" كل سنة واحنا بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة إسعاد يونس، على تهنئة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، " كل سنة واحنا بخير"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.



إسعاد يونس

وفى سياق آخرشاركت النجمة القديرة إسعاد يونس، بمقطع فيديو للفنان علاء صابر، هو يلحن تتر مسلسل بكيزة وزغلول الشهير الذي قامت ببطولته مع الفنانة القديرة سهير البابلي.

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و نشرت صاحبة السعادة، مقطع الفيديو للفنان عبر حسابها الشخصي وهو يقوم بتلحين التتر من جديد، ضمن فقرت في برنامجها "صاحبة السعادة"، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "الفنان القدير علاء صابر، عاجزة عن الشكر أستاذ علاء، تسلم إيديك ويسلم فنك وذوقك الراقي ".

وتجتمع الفنانة القديرة إسعاد يونس مع الفنان بيومى فؤاد فى مسلسل إذاعى رمضان المقبل، ويذاع المسلسل فى تمام الساعة الرابعة ‏والربع قبل الإفطار على راديو النيل، ضمن الخريطة البرامجية للإذاعة فى الشهر الكريم.‏

وعلى جانب أخر حرصت النجمة القديرة إسعاد يونس، على توجيه رسالة لكل من هنأنها بعيد ميلادها الذي وافق يوم الأحد الماضي، ‏ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة: "في يوم عيد ميلادي أخدت منكم يا أحبابي وأصحابي ‏نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللي باقي من العمر، يا أغلي الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم ‏".‏