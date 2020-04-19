شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تفاجئ زوجها كيث اوربان وتظهر معه فى One World.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية نيكول كيدمان ذات الـ ( 52 عاما ) زوجها المغني الشهير كيث أوربان والذي كان يشارك في حفل "One World: Together at Home " و هو حدث فني ضخم ويعمل علي دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية و الذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن .
فبعد تقديم كيث أوربان البالغ من العمر ( 52 عام ) أغنية "Higher Love " التي ظهر بها و كأنه ثلاث افراد مختلفين ، فاجأته زوجته نيكول كيدمان بظهورها في الخلفية لتقبل راسه علي الإستعراض الممتع الذي قدمه أمام العالم.
يذكر أن حفل "One World: Together at Home " جمع عدد كبير من نجوم العالم كل منهم من داخل منزله ، و من أبرزهم ليدي جاجا و سيلين ديون و التون جون و بول ماركرتني عضو فريق البيتلز الشهير ، كما فوجئ متابعو الحفل بظهور النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام وزوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام اللذان يعتبرا من أهم و اشهر الثنائيات في بريطانيا .
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