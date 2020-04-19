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شكرا لقرائتكم خبر عن استنوني انهاردة فى أغنية البرنس..عمر كمال يتعاون مع محمد رمضان "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مطرب المهرجانات الشعبي عمر كمال، على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنية "البرنس" التي ستعرض في مسلسل النجم محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع السوشيال ميديا انستجرام
وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره "كمال" وهو يرقص على الأغنية التي ستعرض في مسلسله القادم، وكتب قائلاً "استنوني انهاردة في أغنية البرنس مع النجم محمد رمضان على قناته الرسمية بعد قليل.
ونشر مطرب المهرجانات الشعبى عمر كمال، منذ أيام لقطات من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مات البطل" والمقررعرضها ضمن مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي سيطرح ضمن السباق الرمضاني المقبل.
ونشر مطرب المهرجانات الشعبي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، لجزء من الأغنية التي جاءت كلماتها كالاتي "هنموت عشانها كل يوم عادي، ودا دين علينا، ويهون علشانك عمري يا بلادي، مصر في عنينا، هنموت عشانها كل يوم عادي".
وأصدرعمرأغنيتة "أمى يا نور العين" بمناسبة "عيد الأم" والتي تقول "كبرتى ياما ولسه طفلك وببكى لما يوحشنى حضنك بضعف فى بعدك وأحتاج أضمك علشان أحس أمان.. ولسه بشبط فيكى وفى عطفك ودموعى تنزل يمسحها كفك.. من قبل ما أجى الدنيا عارفك أنتى دوا للأحزان.. يوم بعد يوم بأكبر قصادك ولا توبت يوم عن احتياجك شيلتى الهموم علشان ولادك وعيشتى لينا سنين".
وسبق وقام عمر كمال، بنشر مقطع فيديو جديد له، وهو يغني أغنية جديدة له بعد تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، عبر حسابه الشخصي بمختلف منصات السوشيال ميديا، وجاءت الأغنية التي طرحها كمال عبر حسابه، تجسيدًا لحال طلاب المدارس والجامعات المصرية على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الدراسة، وجاءت كلماتها كالآتى: "رئيسنا دا حكاية، أدانا أجازإيه، خليك بقي معايا فترات كتير جايه، كورونا كورونا منها هيحمينا، وهيفضل يدينا أجازات كتير جايه".
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